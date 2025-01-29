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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1922 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1922
Средняя цена 5200 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1922
Средняя цена 120 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Фартинг 1922
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1922
Средняя цена 130 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1922
Средняя цена 50 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1922
Средняя цена 85 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
6 пенсов 1922
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1922
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1922
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 пенса 1922
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1922
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
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