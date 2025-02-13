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6 пенсов 1922 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1922 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1922 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 168,790,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1922
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 22 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе Nomisma Aste - May 4, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 4 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе Numisor - November 20, 2018
Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 6 пенсов 1922 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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