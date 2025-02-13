Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1922 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 168,790,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1922
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39149 проданному на аукционе Heritage Auctions за 329 USD. Торги состоялись 22 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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