Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
2 пенса 1922 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 3,074
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 2 пенса
- Год 1922
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 644 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
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