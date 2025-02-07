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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1922 года "Тип 1921-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1922 года "Тип 1921-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1922 года "Тип 1921-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,235 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,758

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1922
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.

Сохранность
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  • Katz (1)
Великобритания Пенни 1922 на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

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