Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1922 года "Тип 1921-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,235 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,758
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1922
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 645 проданному на аукционе Katz Auction за 21 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
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Где продать?
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