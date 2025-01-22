Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1922 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,216,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1922
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1922 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2593 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 400 GBP. Торги состоялись 9 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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