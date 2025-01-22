Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Серебряные монеты 1 шиллинг Георга V - Великобритания
1 шиллинг 1911-1919
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1911 20,066,000 6,007 0 1991912 15,594,000 - 0 391913 9,002,000 - 0 371914 23,416,000 - 0 431915 39,279,000 - 0 481916 35,862,000 - 0 451917 22,203,000 - 0 331918 34,916,000 - 0 391919 10,824,000 - 0 19
1 шиллинг 1920-1927
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1920 22,825,000 0 301921 22,649,000 0 571922 27,216,000 0 351923 14,575,000 0 221924 9,250,000 0 321925 5,419,000 0 331926 22,516,000 0 511927 9,262,000 0 20
1 шиллинг 1927-1936
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1927 9,262,000 15,000 0 691928 18,137,000 - 0 321929 19,343,000 - 0 231930 3,137,000 - 0 161931 6,994,000 - 0 61932 12,168,000 - 0 181933 11,512,000 - 0 201934 6,138,000 - 0 201935 9,183,000 - 0 381936 11,911,000 - 0 42
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