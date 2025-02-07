Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1931 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,994,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1931
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1931 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 22001 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Katz (1)
- London Coins (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Лучшие предложения
Категория
Год
Поиск