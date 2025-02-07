flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1931 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1931 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1931 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,994,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1931
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1931 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 22001 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1610 USD. Торги состоялись 3 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Katz (1)
  • London Coins (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 шиллинг 1931 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1931 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть