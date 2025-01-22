flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1931 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1931
Средняя цена 200 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1931
Средняя цена 160 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Фартинг 1931
Средняя цена 30 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1931
Средняя цена 320 $
Продажи
2 200
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1931
Средняя цена 330 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1931
Средняя цена 75 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1931
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
6 пенсов 1931
Средняя цена 15 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1931
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1931
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1931
Средняя цена 2 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 пенса 1931
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1931
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть