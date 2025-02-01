Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1931 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,843,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1931
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1931 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 51388 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF63 RB ANACS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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