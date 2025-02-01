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Пенни 1931 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1931 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1931 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,843,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1931
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1931 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 51388 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3220 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (2)
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1931 на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1931 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - October 19, 2017
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - October 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Stack's - January 14, 2015
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF63 RB ANACS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1931 на аукционе Spink - June 17, 2014
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Spink - June 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 июня 2014
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания Пенни 1931 на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
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