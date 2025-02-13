Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1931 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,252,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1931
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1931 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе St James’s Auction за 2400 USD. Торги состоялись 15 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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