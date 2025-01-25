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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Серебряные монеты 3 пенса Георга V - Великобритания

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3 пенса 1911-1920

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Тираж BU Продажи Продажи
1911 5,843,000 6,007 1,991 0 481912 8,934,000 - 1,246 0 251913 7,144,000 - 1,228 0 161914 6,735,000 - 982 0 261915 5,452,000 - 1,293 0 61916 18,556,000 - 1,128 0 191917 21,664,000 - 1,237 0 221918 20,632,000 - 1,375 0 231919 16,846,000 - 1,258 0 311920 16,704,999 - 1,399 0 21
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3 пенса 1920-1927

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж BU Продажи Продажи
1920 - - 0 51921 8,751,000 1,386 0 201922 7,981,000 1,373 0 81923 - 1,430 0 11924 - 1,515 0 21925 3,733,000 1,438 0 131926 4,109,000 1,504 0 241927 - 1,690 0 3
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3 пенса 1928-1936

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1928 1,835 0 11929 1,761 0 01930 1,948 0 01931 1,818 0 01932 2,042 0 01933 1,920 0 01934 1,887 0 01935 2,007 0 01936 1,307 0 0
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3 пенса 1927-1936

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1927 - 15,000 0 511928 1,302,000 - 0 161930 1,319,000 - 0 161931 6,252,000 - 0 171932 5,887,000 - 0 151933 5,579,000 - 0 121934 7,406,000 - 0 191935 7,028,000 - 0 181936 3,239,000 - 0 25
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