Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1915 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,452,000
- Тираж BU 1,293
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1915
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1915 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 5406 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 490 PLN. Торги состоялись 29 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Где продать?
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