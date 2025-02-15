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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1915 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1915 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1915 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,452,000
  • Тираж BU 1,293

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1915
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1915 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 5406 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 490 PLN. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1915 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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