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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1915 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1915 BM
Средняя цена 630 $
Продажи
1 193
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1915 BM
Средняя цена 340 $
Продажи
0 81

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1915
Средняя цена 140 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1915
Средняя цена 65 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Фартинг 1915
Средняя цена 6 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1915
Средняя цена 25 $
Продажи
0 124
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1915
Средняя цена 35 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1915
Средняя цена 110 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
6 пенсов 1915
Средняя цена 85 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1915
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1915
Средняя цена 8 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 пенса 1915
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1915
Средняя цена
Продажи
0 0
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