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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1915 года (Великобритания, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,441

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1915
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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