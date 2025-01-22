Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1915 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,311,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1915
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1915 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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