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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1915 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1915 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1915 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,311,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1915
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1915 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39261 проданному на аукционе Heritage Auctions за 336 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1915 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Пенни 1915 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1915 на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 4, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1915 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1915 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1915 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1915 на аукционе Heritage - June 29, 2017
Великобритания Пенни 1915 на аукционе Heritage - June 29, 2017
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1915 на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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