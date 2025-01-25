Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1915 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,358,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1915
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1915 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 160 GBP. Торги состоялись 6 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismática Leilões
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Где продать?
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