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Флорин (2 шиллинга) 1915 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1915 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1915 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,358,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1915
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1915 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 91 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 160 GBP. Торги состоялись 6 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numismática Leilões (1)
  • Rauch (1)
  • Rio de la Plata (1)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (2)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Numismática Leilões - October 17, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Karamitsos - April 6, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 6 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Soler y Llach - July 7, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 7 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе HERVERA - July 6, 2017
Продавец HERVERA
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Heritage - March 14, 2010
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1915 на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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