Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1915 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: UBS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,563,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1915
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1915 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 190 GBP. Торги состоялись 4 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 52 USD
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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