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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1915 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1915 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1915 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,563,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1915
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1915 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 199 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 190 GBP. Торги состоялись 4 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1915 на аукционе Numismática Leilões - August 12, 2024
Продавец Numismática Leilões
Дата 12 августа 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1915 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 52 USD
Великобритания 1/2 пенни 1915 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 75 USD
Великобритания 1/2 пенни 1915 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1915 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1915 на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1915 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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