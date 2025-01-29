Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Медные монеты 1/2 пенни Георга V - Великобритания
1/2 пенни 1911-1927
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1911 12,571,000 - 0 211912 21,186,000 - 0 91913 17,476,000 - 0 51914 20,289,000 - 0 61915 21,563,000 - 0 51916 39,386,000 - 0 31917 38,245,000 - 0 81918 22,321,000 - 0 91919 28,104,000 - 0 31920 35,147,000 - 0 71921 28,027,000 - 0 71922 10,735,000 - 0 111923 12,266,000 - 0 211924 13,971,000 2 0 111925 12,216,000 - 0 171926 6,712,000 - 0 81927 15,590,000 - 0 10
1/2 пенни 1928-1936
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1928 20,935,000 0 31929 25,680,000 0 91930 12,533,000 0 101931 16,138,000 0 121932 14,448,000 0 81933 10,560,000 0 101934 7,704,000 0 121935 12,180,000 0 101936 23,009,000 0 18
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