Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1913 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,476,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1913
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1913 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39240 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Davissons Ltd. (1)
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- Stack's (2)
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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