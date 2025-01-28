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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Монеты Великобритании 1913 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1913 BM
Средняя цена 560 $
Продажи
2 261
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1913 BM
Средняя цена 640 $
Продажи
0 177

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1913
Средняя цена 65 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1913
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Фартинг 1913
Средняя цена 310 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/3 фартинга 1913
Средняя цена 40 $
Продажи
0 61

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1913
Средняя цена 230 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1913
Средняя цена 260 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1913
Средняя цена 150 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
6 пенсов 1913
Средняя цена 95 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1913
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1913
Средняя цена 45 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1913
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1913
Средняя цена
Продажи
0 0
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