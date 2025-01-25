Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1913 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,002,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1913
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе NOONANS за 300 GBP. Торги состоялись 10 мая 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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