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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1913 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,002,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1913
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе NOONANS за 300 GBP. Торги состоялись 10 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе Coinhouse - October 3, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 3 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1913 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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