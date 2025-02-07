flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1913 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,545,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1913
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 7412 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (12)
  • CoinsNB (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (3)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (4)
  • Künker (1)
  • London Coins (5)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • NOONANS (1)
  • Spink (2)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
191 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1913 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1913 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Флорин (2 шиллинга) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть