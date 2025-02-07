Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1913 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,545,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1913
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 7412 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (12)
- CoinsNB (1)
- Davissons Ltd. (1)
- DNW (3)
- Goldberg (2)
- Heritage (4)
- Künker (1)
- London Coins (5)
- Münzen Gut-Lynt (2)
- NOONANS (1)
- Spink (2)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск