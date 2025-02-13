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4 пенса (1 Грот) 1913 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,798

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1913
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1833 проданному на аукционе Schulman b.v. за 20 EUR. Торги состоялись 12 июня 2020.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1913 на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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