Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
4 пенса (1 Грот) 1913 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,89 гр
- Чистого серебра (0,0562 oz) 1,7483 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,798
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1913
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1833 проданному на аукционе Schulman b.v. за 20 EUR. Торги состоялись 12 июня 2020.
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