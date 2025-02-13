Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1913 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,144,000
- Тираж BU 1,228
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1913
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3925 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 260 AUD. Торги состоялись 30 августа 2021.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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