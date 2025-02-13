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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1913 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1913 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,144,000
  • Тираж BU 1,228

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1913
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1913 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3925 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 260 AUD. Торги состоялись 30 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (3)
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе CoinsNB - August 10, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 10 августа 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Russiancoin - October 31, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 31 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Heritage - October 19, 2017
Великобритания 3 пенса 1913 на аукционе Heritage - October 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пенса 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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