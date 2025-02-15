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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1913 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1913 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1913 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,184,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1913
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1913 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (1)
  • Russiancoin (1)
  • UBS (1)
Великобритания Фартинг 1913 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1913 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1913 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 306 USD
Великобритания Фартинг 1913 на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

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