Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1913 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,184,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1913
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1913 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 600 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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