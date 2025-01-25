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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1916 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1916 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1916 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,386,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1916
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1916 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 14 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 1/2 пенни 1916 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Великобритания 1/2 пенни 1916 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1916 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 168 USD
Великобритания 1/2 пенни 1916 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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