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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1916 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1916 BM
Средняя цена 580 $
Продажи
0 87

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1916
Средняя цена 65 $
Продажи
2 16
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1916
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фартинг 1916
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1916
Средняя цена 30 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1916
Средняя цена 45 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1916
Средняя цена 75 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
6 пенсов 1916
Средняя цена 85 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1916
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1916
Средняя цена 8 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 пенса 1916
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1916
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2
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