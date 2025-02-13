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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1916 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1916 года "Тип 1911-1920" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1916 года "Тип 1911-1920" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,647

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1916
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1916 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1996 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 45 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1916 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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