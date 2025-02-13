Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1916 года "Тип 1911-1920" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,014 oz) 0,4347 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,647
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1916
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1916 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1996 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 45 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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