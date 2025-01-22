Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1916 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 86,411,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1916
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1916 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе St James’s Auction за 160 GBP. Торги состоялись 22 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
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Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Где купить?
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