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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1916 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1916 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1916 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 86,411,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1916
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1916 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе St James’s Auction за 160 GBP. Торги состоялись 22 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1916 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1916 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Пенни 1916 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1916 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Великобритания Пенни 1916 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1916 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1916 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS64 RB PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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