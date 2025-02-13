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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1916 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1916 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1916 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,207,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1916
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1916 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 300 GBP. Торги состоялись 7 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Денга1700 (1)
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность AU
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 84 GBP
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Heritage - April 6, 2023
Продавец Heritage
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Numismatica Ferrarese - September 24, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1916 на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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