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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1916 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1916 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1916 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,556,000
  • Тираж BU 1,128

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1916
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1916 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61257 проданному на аукционе Heritage Auctions за 119 USD. Торги состоялись 6 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Russiancoin (3)
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Katz - November 21, 2024
Продавец Katz
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Heritage - December 13, 2009
Великобритания 3 пенса 1916 на аукционе Heritage - December 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2009
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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