Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1916 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,556,000
- Тираж BU 1,128
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1916
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1916 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61257 проданному на аукционе Heritage Auctions за 119 USD. Торги состоялись 6 июля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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