Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1927 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,590,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1927
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1927 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Davissons Ltd. (1)
- Heritage (7)
- Pesek Auctions (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 114 USD
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск