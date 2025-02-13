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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1927 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1927 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1927 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,590,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1927
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1927 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25049 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Davissons Ltd. (1)
  • Heritage (7)
  • Pesek Auctions (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - October 15, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - October 15, 2020
Продавец Heritage
Дата 15 октября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 114 USD
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - February 8, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - February 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - May 7, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - May 7, 2015
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2015
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - December 18, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - December 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 декабря 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - September 12, 2011
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1927 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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