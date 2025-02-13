flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1927 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1927
Средняя цена 140 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1927
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Фартинг 1927
Средняя цена 20 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1927
Средняя цена 220 $
Продажи
2 631
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1927
Средняя цена 75 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1927
Средняя цена
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1927
Средняя цена 90 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1927
Средняя цена 30 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1927
Средняя цена 150 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
6 пенсов 1927
Средняя цена 70 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
6 пенсов 1927
Средняя цена 15 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1927
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1927
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1927
Средняя цена
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
2 пенса 1927
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1927
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть