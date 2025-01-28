flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1927 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1927 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1927 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,990,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1927
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1927 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • 2020 Auctions (2)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (5)
  • NOONANS (1)
  • Numis.be (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (3)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • WCN (1)
Великобритания Пенни 1927 на аукционе CoinsNB - December 14, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 14 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1927 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе 2020 Auctions - December 30, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Baldwin's of St. James's - November 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 ноября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - October 22, 2020
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - October 22, 2020
Продавец Heritage
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе 2020 Auctions - March 31, 2020
Продавец 2020 Auctions
Дата 31 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - September 18, 2014
Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Spink - January 14, 2014
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Spink - January 14, 2014
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Numis.be - November 24, 2012
Продавец Numis.be
Дата 24 ноября 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1927 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть