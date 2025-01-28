Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1927 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 60,990,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1927
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1927 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 25136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 ноября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 октября 2020
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Пенни 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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