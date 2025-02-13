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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1927 года "Тип 1921-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1927 года "Тип 1921-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1927 года "Тип 1921-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Silicua Coins SL

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,235 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,647

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1927
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1927 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе CoinsNB за 39 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
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  • Silicua Coins (1)
Великобритания Пенни 1927 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 39 EUR
Великобритания Пенни 1927 на аукционе Silicua Coins - October 3, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность UNC PL
Цена
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