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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1927 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 2 пенса 1927 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 2 пенса 1927 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,766

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1927
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1927 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе CoinsNB за 39 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2023.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1927 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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