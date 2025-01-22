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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1927 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1927 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1927 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: CoinsNB

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,690

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1927
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1927 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 60119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 86 USD. Торги состоялись 21 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1927 на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC PL
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Великобритания 3 пенса 1927 на аукционе Heritage - February 21, 2013
Великобритания 3 пенса 1927 на аукционе Heritage - February 21, 2013
Продавец Heritage
Дата 21 февраля 2013
Сохранность PF67 NGC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 86 USD
Великобритания 3 пенса 1927 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1927 на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность PF66 NGC
Цена
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