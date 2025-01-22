Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1927 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)
Фотография: CoinsNB
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,690
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1927
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1927 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 60119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 86 USD. Торги состоялись 21 февраля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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