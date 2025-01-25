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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1927 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1927 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1927 года "Тип 1920-1927" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,925,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1927
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1927 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 74135 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 23 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Klondike Auction - November 21, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Aurea - April 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1927 на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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