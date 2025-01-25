Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1927 года "Тип 1920-1927" (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,925,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1927
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1927 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 74135 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 23 февраля 2022.
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Продавец Klondike Auction
Дата 21 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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