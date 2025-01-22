Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1927 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,868,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1927
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1927 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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