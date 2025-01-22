flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1927 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1927 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1927 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,868,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1927
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1927 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1271 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 40 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (7)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Heritage (3)
  • Katz (2)
  • Russiancoin (4)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Stephen Album (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания Фартинг 1927 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Фартинг 1927 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1927 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть