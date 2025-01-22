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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1930 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1930 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1930 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,533,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1930
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1930 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24540 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - June 5, 2012
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1930 на аукционе Heritage - January 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 января 2009
Сохранность PF65 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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