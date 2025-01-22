Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1930 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,533,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1930
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1930 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24540 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 192 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 июня 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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