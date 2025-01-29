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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1930 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1930
Средняя цена 85 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1930
Средняя цена 100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Фартинг 1930
Средняя цена 55 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1930
Средняя цена 280 $
Продажи
2 212
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1930
Средняя цена 470 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1930
Средняя цена 85 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1930
Средняя цена 150 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
6 пенсов 1930
Средняя цена 70 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1930
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1930
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1930
Средняя цена 5 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1930
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1930
Средняя цена
Продажи
0 0
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