flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1930 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1930 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1930 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,098,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1930
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1930 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3225 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2350 USD. Торги состоялись 12 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Goldberg (5)
  • Heritage (7)
  • Katz (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Великобритания Пенни 1930 на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2017
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - March 19, 2015
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - March 19, 2015
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - May 31, 2012
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - May 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2012
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Великобритания Пенни 1930 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1930 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть