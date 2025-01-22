Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1930 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 29,098,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1930
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1930 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3225 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2350 USD. Торги состоялись 12 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2015
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2012
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Пенни 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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