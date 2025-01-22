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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1930 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1930 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1930 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,195,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1930
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1930 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3512 проданному на аукционе Auction World за 112000 JPY. Торги состоялись 19 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 112000 JPY
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1930 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания Фартинг 1930 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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