Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1930 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,195,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1930
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1930 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3512 проданному на аукционе Auction World за 112000 JPY. Торги состоялись 19 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- BAC (3)
- Russiancoin (4)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
749 $
Цена в валюте аукциона 112000 JPY
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи Фартинг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск