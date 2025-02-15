Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1930 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,734,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1930
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1930 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 3 сентября 2015.
Сохранность
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец CMA Auctions
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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