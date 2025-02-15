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Флорин (2 шиллинга) 1930 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1930 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1930 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,734,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1930
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1930 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 3 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе Sovereign Rarities - February 15, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 15 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе CMA Auctions - November 27, 2022
Продавец CMA Auctions
Дата 27 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе Aurea - April 6, 2022
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе Heritage - September 3, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1930 на аукционе Heritage - September 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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