Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1930 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,319,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1930
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1930 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе St James’s Auction за 1100 USD. Торги состоялись 15 января 2025.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF66 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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