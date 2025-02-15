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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1930 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1930 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1930 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,319,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1930
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1930 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе St James’s Auction за 1100 USD. Торги состоялись 15 января 2025.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • St James’s (1)
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF66 NGC
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1930 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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