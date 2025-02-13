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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1921 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1921 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1921 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,027,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1921
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1921 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 158 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 90 USD. Торги состоялись 2 августа 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Katz (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 1/2 пенни 1921 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1921 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1921 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1921 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1921 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1921 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1921 на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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