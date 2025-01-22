flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1921 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1921
Средняя цена 65 $
Продажи
2 34
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1921
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Фартинг 1921
Средняя цена 10 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1921
Средняя цена 160 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1921
Средняя цена 80 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1921
Средняя цена 60 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
6 пенсов 1921
Средняя цена 90 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1921
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1921
Средняя цена 3 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2 пенса 1921
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1921
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть