Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1921 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,751,000
- Тираж BU 1,386
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1921
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1921 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1808 проданному на аукционе London Coins LTD за 120 GBP. Торги состоялись 4 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 210 AUD
Где продать?
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