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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1921 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1921 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1921 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,751,000
  • Тираж BU 1,386

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1921
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1921 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1808 проданному на аукционе London Coins LTD за 120 GBP. Торги состоялись 4 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • WCN (1)
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 12 PLN
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 210 AUD
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе Heritage - March 8, 2011
Великобритания 3 пенса 1921 на аукционе Heritage - March 8, 2011
Продавец Heritage
Дата 8 марта 2011
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

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