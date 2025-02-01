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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

2 пенса 1921 года (Великобритания, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,794

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1921
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1921 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 617 проданному на аукционе The Coinhouse Auctions за 25 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.

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Великобритания 2 пенса 1921 на аукционе Coinhouse - June 29, 2024
Великобритания 2 пенса 1921 на аукционе Coinhouse - June 29, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 29 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 2 пенса 1921 на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Великобритания 2 пенса 1921 на аукционе Coinhouse - June 23, 2018
Продавец Coinhouse
Дата 23 июня 2018
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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