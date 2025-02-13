Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1921 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,340,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1921
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1921 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1743 проданному на аукционе London Coins LTD за 110 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- BAC (10)
- Davissons Ltd. (1)
- Heritage (4)
- Künker (1)
- London Coins (4)
- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
- Денга1700 (1)
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1921 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск